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Прошу совета: «Муж хочет продать мою квартиру» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: pixabay.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы живем с мужем в моей квартире с тех пор, как начали встречаться. Три года назад у нас родился сын. Когда начали планировать второго ребенка (у меня сейчас некоторые проблемы со здоровьем), муж предложил продать мою однушку и купить трешку в ипотеку. А деньги за однушку пойдут как первый взнос.
Но эта квартира принадлежит мне, а новая будет общей. Еще до рождения сына мы собирались откладывать деньги на расширение жилплощади, но я всегда планировала оставить эту квартиру себе, а потом сыну. Но муж, к сожалению, не умеет экономить правильно, поэтому лишних денег у нас почти нет. А во время декрета я потеряла контроль над нашим бюджетом, муж тратил деньги как хотел.
У него своего жилья нет, только родительское, но скорее всего, оно достанется его сестре, так хочет его мама. Муж обижается, говорит, что я ему не доверяю. Но в жизни всякое может случится, и я не хочу рисковать уже тем, что имею. Как его отговорить от этой идеи?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум3
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