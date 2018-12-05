Прошу совета: хочу «случайно» забеременеть

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы с мужем в браке уже несколько лет, а деток он совсем не хочет. Думала, свое мнение он изменит, когда мы поженимся и станем одной семьей. Но он непреклонен. У него есть 12-летняя дочь от первого брака. Он платит алименты, ребенка любит и заботится, но больше детей ему не надо. А я же, наоборот, еще ни разу не рожала. Познать материнство для меня важно. Часики, между прочим, тикают очень быстро.

Как переубедить мужа и показать ему, что это для меня очень важно? Уже раздумываю о том, чтобы подстроить свою беременность…