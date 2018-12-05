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Прошу совета: муж не хочет искать работу 

Рамблер 5 декабря 2018
Фото: pixabay.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
У моего мужа раньше был небольшой, но довольно прибыльный бизнес. Я тоже работала, мы купили квартиру в ипотеку в хорошем районе, и по машине каждому. Кое-что откладывали, но больше тратили — на путешествия, подарки друг другу и родным, приятные мелочи, одежду. Потом у нас родилась дочка. Примерно год назад у мужа начались проблемы, чтобы спасти бизнес, он использовал наши накопления, но это не помогло. Теперь семью содержу только я, муж ищет работу, но "работать на дядю" не хочет. Рассматривает вакансии только с очень большими зарплатами и полномочиями. А туда не берут.
Пару раз устраивался, но быстро уходил, потому что привык командовать, почти сразу начинал конфликтовать с начальством. Никак не может понять, что теперь другая ситуация, и на новой работе нужно исполнять приказы начальства.
Сейчас он все еще не работает, целыми днями просиживает на каких-то сайтах по своим хобби, смотрит фильмы или играет. Даже домашние дела выполняет не охотно, а мне сложно одной и зарабатывать, и смотреть за дочкой и за домой. Как быть?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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