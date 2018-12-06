Прошу совета: мой ребенок меня не любит

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я дала своей дочери все, что может дать мать: заботу, любовь и исполнение всех ее желаний. По нашим с ее папой возможностям, конечно. Сейчас ей 15 и мне кажется, что она растет черствым человеком.

Наша бабушка приболела, я попросила ее посидеть с ней после занятий в школе. Дочь молча ушла гулять и совсем не подумала, как тяжело сейчас старому человеку, как бабушке важна забота.

Прошу ее что-то сделать для нас с отцом — в ответ в лучшем случае хмыкнет. Мне не помогает, слова хорошего не скажет, совсем не ласковый человек. Получается, дочь меня не любит…

Я боюсь, что вырастила бесчувственный сухарь. Что сделать, чтобы это исправить?