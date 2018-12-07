Прошу совета: я беременна, а он не женится

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы встречаемся с моим МЧ три года. Я знала, что он мне изменял иногда, но решила потерпеть, думала, нагуляется. К тому же он всегда возвращался. Он познакомил меня с родителями, я им вроде бы понравилась, часто приглашали в гости. Моя семья тоже его знает. Живем вместе год на съеме, я занимаюсь домом и работаю.

Недавно поняла, что беременна. Сказала ему, а он разозлился и сразу же отправил меня на аборт. О ребенке и браке и думать не хочет. Говорит, что я сама виновата, что у нас были свободные отношения и он ничего не обещал. Но это неправда. Мы же жили вместе как семья, он представлял меня друзьям как свою девушку, у нас же не одноразовый секс был. Так что он тоже виноват. Я не хочу делать аборт, но одной мне с ребенком не справиться. Как его уговорить?