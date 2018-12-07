Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: я беременна, а он не женится 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Долгий путь домой"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы встречаемся с моим МЧ три года. Я знала, что он мне изменял иногда, но решила потерпеть, думала, нагуляется. К тому же он всегда возвращался. Он познакомил меня с родителями, я им вроде бы понравилась, часто приглашали в гости. Моя семья тоже его знает. Живем вместе год на съеме, я занимаюсь домом и работаю.
Недавно поняла, что беременна. Сказала ему, а он разозлился и сразу же отправил меня на аборт. О ребенке и браке и думать не хочет. Говорит, что я сама виновата, что у нас были свободные отношения и он ничего не обещал. Но это неправда. Мы же жили вместе как семья, он представлял меня друзьям как свою девушку, у нас же не одноразовый секс был. Так что он тоже виноват. Я не хочу делать аборт, но одной мне с ребенком не справиться. Как его уговорить?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нет работы для матери-одиночки»
Шведский блогер советует россиянам не украшать елки1
Нужно ли каждый день есть суп4
Как в 50 выглядеть на 308
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак4
Видео
00:05
Звезды, которые упали на публике
Звёзды
01:28
Рамблер/гороскоп на неделю 10-16 декабря
Психология
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
04:46
Звезды, у которых глаза разного цвета
Звёзды
03:01
Скандальные детки, которых никто не контролирует
Звёзды
05:41
Кому всю жизнь хранит верность Валерий Гаркалин
Звёзды
06:09
Знаменитости, которых не стало в 2018
Звёзды
00:14
Лопырева показала увеличившуюся грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение