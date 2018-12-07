Прошу совета: нет работы для матери-одиночки

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я развелась с отцом ребенка и хочу устроиться на работу. Я вообще не представляю, как все совместить, ведь ребенок в садике постоянно болеет и, кроме меня, с ним сидеть некому. Из-за постоянных болезней я не могу даже сходить на собеседование.

Официально садик работает до 19.00, но когда я забираю своего ребенка в 18.00 последним, воспитатели косо на меня смотрят. Почему все родители забирают своих детей так рано — никто не работает что ли? И если я постоянно буду отпрашиваться, кто будет держать на работе такого нестабильного работника? Получается, что такой работы для матери-одиночки нет.

Мы живем в ближайшем Подмосковье, а работу я ищу в Москве и, как правило, она заканчивается в 6-7 вечера, а ведь еще надо успеть доехать до садика. Поделитесь опытом, как совмещать полный рабочий день и успевать в детский сад за ребенком?