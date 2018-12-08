Прошу совета: мужчина позвал бывшую на новогоднюю вечеринку

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Возникла странная ситуация. Мы встречаемся полгода. На момент нашего знакомства он уже был разведен, детей в браке нет (пять лет женаты были). Все выходные мы проводим вместе, иногда я остаюсь у него ночевать и в будни. Он познакомил меня с друзьями, но не все меня приняли, потому что они раньше дружили с его бывшей женой. Сейчас они обсуждают новогоднюю вечеринку, я строила планы, купила новое платье.

А пару дней назад мой мужчина сказал, что на вечеринке будет его бывшая жена, и мне не стоит идти с ним, иначе всем будет неловко. Я расстроилась. Ее позвала жена друга, хозяйка дачи, куда все хотели поехать. Но он не видит повода поднимать скандал, ведь его бывшая и его друзья знают друг друга много лет. Он предложил мне встретить новый год с подругами, но без него. Потому что не хочет обижать друзей! Мужчина говорит, что любит, и что мы не расстаемся, но тогда я вообще его не понимаю. Что делать?