Прошу совета: как отвадить любовницу мужа

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

У нас с мужем обычная семья, поженились шесть лет назад, два года назад я родила второго ребенка, старший ходит в садик. До того, как мы начали встречаться, много лет просто дружили, знаем друг друга с вуза.

Пару месяцев назад поведение мужа изменилось, стал более замкнутым, поставил второй пароль на телефон (первый я знала), стал приезжать с работы позже обычного, появились срочные подработки в выходные. Секс почти пропал.

Недавно для сотрудников его офиса устраивали вечеринку, можно было приходить с мужем/женой, поэтому я тоже пошла. Понаблюдала за мужем, и поняла, что он, видимо, влюбился в новенькую сотрудницу офиса, она как раз недавно пришла. Муж тогда еще сказал, что ему поручили ввести ее в курс дела.

Ей 27, худая, высокая и симпатичная. К мужу явно неравнодушна, даже несмотря на меня, пыталась втянуть в танцы, флиртовала.

Мне 35 (мы с мужем ровесники), я пока еще не пришла в норму после родов, есть лишние кило, времени на себя не хватает. Но я не хочу терять мужа, разрушать семью. Что делать, поговорить с мужем или сделать вид, что ничего не знаю? Как отвадить любовницу?