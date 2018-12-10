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Прошу совета: муж нежный, только когда пьет 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы вместе уже 7 лет, детей пока нет, решили пожить для себя. Но стала замечать за мужем неприятную особенность: он начинает приставать ко мне с интимом лишь тогда, когда выпивает. Когда трезвый, ему будто и не надо ничего. А вот стоит немного выпить, так сразу нежность просыпается, и надо вот прямо здесь и сейчас.
Мне откровенно не хватает интимной жизни, но и спать с нетрезвым мне надоело. Хочу трезвого мужа! В остальном он меня абсолютно устраивает: любит меня, деньги зарабатывает. Но сексуальная жизнь — это ад. Хожу вечно злая, срываюсь на друзьях и родственниках. Не знаю, что делать.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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