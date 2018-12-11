Прошу совета: Почему женщины рожают, если это так больно?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Объясните мне, почему женщины осознанно решают рожать, если знают, насколько это больно? У кого я не спрашиваю, все отвечают, что это невыносимая боль и говорят такие фразы: «Я чуть не умерла», «Как будто кости ломают».

От своих подруг я слышала жуткие истории про разрывы, зашиванию по живому, о смещении органов и разных болячках, которые появились после родов. Но даже после таких страшилок мои подруги решились на второго ребенка, а некоторые даже на третьего.

Я понимаю, почему раньше в семьях было много детей — мало кто знал о контрацепции. Но сейчас все же просветленные и в курсе, как можно избежать беременности. Так почему же женщины, которые уже родили и испытали этот ужас на себе, идут повторно рожать? Я честно не понимаю желания причинить себе боль.

Или все не так страшно и больно, как описывали мне подруги?