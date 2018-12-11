Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: Почему женщины рожают, если это так больно? 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Объясните мне, почему женщины осознанно решают рожать, если знают, насколько это больно? У кого я не спрашиваю, все отвечают, что это невыносимая боль и говорят такие фразы: «Я чуть не умерла», «Как будто кости ломают».
От своих подруг я слышала жуткие истории про разрывы, зашиванию по живому, о смещении органов и разных болячках, которые появились после родов. Но даже после таких страшилок мои подруги решились на второго ребенка, а некоторые даже на третьего.
Я понимаю, почему раньше в семьях было много детей — мало кто знал о контрацепции. Но сейчас все же просветленные и в курсе, как можно избежать беременности. Так почему же женщины, которые уже родили и испытали этот ужас на себе, идут повторно рожать? Я честно не понимаю желания причинить себе боль.
Или все не так страшно и больно, как описывали мне подруги?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фитнес-модель Мишель Левин: тренировки и питание
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Провокационные наряды знаменитостей
«Влюбилась в женщину! Что делать?»3
Что стало со звездами 80-х
Видео
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:22
Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась
Звёзды
04:53
Самые крепкие звездные браки
Любовь Звёзды
09:37
Провокационные наряды знаменитостей
Звёзды
04:28
Кем стали дети Майкла Джексона
Звёзды
02:35
Сколько получают звезды-пенсионеры
Звёзды
04:36
Самые красивые в мире близняшки
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение