Прошу совета: Влюбилась в женщину! Что делать?

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я влюбилась в женщину и она намного старше меня! Я подобного не испытывала еще ни к кому. Одна проблема: я в ней вижу женщину, а она ко мне относится как к дочке!

Мы с ней видимся почти каждый день, мы общаемся и проводим много времени вместе. Мы очень близки, мы часто говорим на откровенный темы, которые я могу обсудить только с ней. Но эти отношения все же больше похожи на общение матери и дочки.

Меня к ней тянет со страшной силой! Я уже пробовала ей намекать на свою симпатию, но она никак не реагирует. Подскажите, как быть?