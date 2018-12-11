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Прошу совета: Влюбилась в женщину! Что делать? 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я влюбилась в женщину и она намного старше меня! Я подобного не испытывала еще ни к кому. Одна проблема: я в ней вижу женщину, а она ко мне относится как к дочке!
Мы с ней видимся почти каждый день, мы общаемся и проводим много времени вместе. Мы очень близки, мы часто говорим на откровенный темы, которые я могу обсудить только с ней. Но эти отношения все же больше похожи на общение матери и дочки.
Меня к ней тянет со страшной силой! Я уже пробовала ей намекать на свою симпатию, но она никак не реагирует. Подскажите, как быть?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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