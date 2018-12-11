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Прошу совета: муж не отпускает на корпоратив с ночевкой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: pixabay.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Наша компания всегда устраивает корпоративы с размахом, не экономит на сотрудниках. Но есть правило — явка обязательна, пропуск возможен только по очень серьезной причине (болезнь ребенка или родственника, например). Не всем это нравится, но у нас хорошие зарплаты, и за место надо держаться. У нас хороший коллектив, я компанейская и у меня нет проблемы пообщаться с коллегами и в неформальной обстановке.
В этом году намечается очередной корпоратив, с выездом на два дня и одну ночь за город. А я полтора года назад вышла замуж (до этого пару лет встречались) и муж категорически против моего участия в корпоративе. Требует, чтобы я взяла его с собой или вернулась вечером, он заедет за мной на машине. А я не знаю, как объяснить начальству и коллегам свой досрочный отъезд, не поймут. К сожалению, с супругами у нас приходить не принято. Муж обижается и скандалит, хотя поводов для ревности нет. Как его переубедить?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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