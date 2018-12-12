Прошу совета: Парень ведет себя как домохозяйка

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мой парень меня сильно удивил! Девочки, подскажите, что мне об этом думать?

Мой парень живет один и каждый раз, когда я приезжаю к нему домой, он ждет меня в идеально убранной квартире с готовым ужином и помытой посудой. Недавно я оставалась у него ночевать, а он встал в выходной день в 8 утра и приготовил мне завтрак! Я его об этом не просила, хотя было приятно, мне надо было рано уходить.

Но вот, что больше всего меня смущает: каждый раз, когда я сама предлагаю вымыть посуду и что-то приготовить, он отвечает, что может все сделать сам и ничего от меня не требует. А мне это так обидно! Что мне делать? Нормально ли это? Как уговорить парня дать мне похозяйничать? Я же женщина, я должна хоть что-то делать по хозяйству, а он не дает!