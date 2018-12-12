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Мужской взгляд: девушка ввязывает меня в разборки 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Знаете вот эти ситуации, когда девушка скандалит с какими-то малознакомыми мужчинами. Потом, когда кончаются аргументы, она выкладывает на стол, по ее мнению, джокер:
Сейчас придет мой парень. Он вам всем наваляет!
— бросает она и действительно отправляется на поиски своего парня.
Занавес.
Так вот, я был в этой классической ситуации тем самым парнем. Моя девушка умудрилась поссориться в кальянной с компанией за соседним столом, пока я отходил. Когда вернулся, то накал страстей уже был нешуточный. Моя дама сердца рвала и метала, а самое странное, что грозила им всем расправой. И в роли карающего меча выступал я.
Возможно, кто-то меня осудит, но в конфликт я ввязываться не стал, девушку свою кое-как успокоил. Узнал затем подробности — оказалось, моя дама сама к ним лезть начала, очень по-хамски себя вела и провоцировала всячески.
Подобные ситуации изредка происходят. Она уже ссорилась в очереди в магазине, в общественном транспорте, в кафе. А главное, что она не понимает, что мне приходится отвечать за ее заведомо глупые поступки. Она лезет на рожон. Я не выношу этой черты ее характера. В остальном прекрасная девушка — красивая, хозяйственная.
Может это мне звоночек, что пора расстаться с ней?
Женский форум
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