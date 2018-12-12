Прошу совета: отец в 60 лет задумал жениться на молодой

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Родители развелись, когда мы с братом были уже взрослые, у нас уже и свои семьи были. Мама переехала в свою однушку, которая ей досталась от бабушки, к папе у не претензий не было, тем более что дети, то есть мы с братом, переехали к своим супругам и вроде как не на улице, и сами должны заработать. Папа же остался в хорошей трешке с ремонтом, плюс у него загородный дом, гараж, машина, в общем к пенсии он себя обеспечил от и до, и еще продолжает работать на хорошей должности. Выглядит на свой возраст, который не скроешь, бодрится, и только самые близкие знают, что у него с сердцем плохо и сахарный диабет. И тут он нас всех ошарашил новостью, он влюблен, счастлив и планирует жениться на девушке, которой 38 лет. Прекрасный, светлый человечек, который ни замужем не был, ни даже в гражданском браке.

Лично мне все это напоминает сумасшествие, я не понимаю ни отца, ни эту девушку, которая, к слову, старше меня на 2 года всего. Нет, ни я, ни брат, ни даже мама не были бы против, если бы у отца появились отношения и любовь, но с дамой, близкой по возрасту, которой не надо непременно замуж. Я не верю в искренность чувств девушки, которая не морщась ложится в постель с человеком, годящимся ей в отцы. С папой даже не знаю, как разговаривать, он уже спрашивал, кого я хочу, братика или сестричку.