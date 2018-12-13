Прошу совета: родители не хотят помочь с жильем

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Родители живут в приличной трешке, я много лет мучаюсь на съеме. Приходится сниматься комнату, чтобы накопить на взнос на ипотеку. Мне почти 30, личной жизни никакой. Недавно внесла первый взнос, взяла студию. Предложила родителям помочь мне немного, разменять квартиру, и мою долю отдать мне, тогда мне было бы легче. Но они отказались, сказали, что привыкли к району и не хотят ничего менять. Живут одни в большой квартире, сестер и братьев у меня нет. Они так и говорят, что все мне все равно достанется. Но я не хочу ждать, пока с ними что-то случится, это неправильно. Почему не помочь сейчас? Или им совсем меня не жаль?