Прошу совета: Золушки никому не нужны

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Часто слышу, что сейчас женщины меркантильные, но недавно поняла, что меркантильных мужчин не меньше. Мне 26, я из обычной семьи, живу с родителями, потому что при своей зарплате не потяну съемную квартиру, тогда все деньги пойдут на аренду. Одеваюсь нормально, но очень дорогие вещи не могу позволить. Полгода назад познакомилась на работе с привлекательным парнем, на пару лет старше. Умный, с чувством юмора, с машиной. Он из Подмосковья, работать начал параллельно с учебой, у начальства на хорошем счету.

Начали общаться, потом встречаться. Я влюбилась, была с ним открытой. Познакомила с родителями, когда они уезжали куда-нибудь, мы встречались у меня. У нас обычная двушка, ремонт был давно, но уютно и чисто. Я готовила ужин, гладила его рубашки, заботилась как могла.

Начала мечтать о браке, но месяц назад он начал отдаляться, исчезать на неопределенное время, не сразу брал трубку или сбрасывал звонки. Потом позвал в кафе и объявил, что нам нужно расстаться, потому что я хотя и хорошая, но у него свои планы, и он не хочет средней жизни, как у меня. Так обидно мне никогда еще не было.

Сейчас он начал встречаться с другой девушкой из нашего офиса, у нее дорогая машина, обеспеченные родители. Вот и получается, что бедные Золушки никому не нужны, все хотят принцесс.