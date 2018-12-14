Прошу совета: я — любовница, и мне не стыдно

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Меня миллион раз пытались вразумить подруги, но я так воспитана: "Вижу цель — преград не вижу"! Не понимаю, почему я должна уступать приглянувшегося мне мужчину другой женщине, даже если она его законная жена.

Мы встречаемся больше года, у нас все отлично: ездили несколько раз отдыхать на море, ходим в дорогие рестораны, ночуем в отелях, я во все командировки с ним езжу, в сексе тоже все просто супер! Вот объясните, с какой стати я буду уступать жене? Я, наоборот, хочу его отбить, чтобы наслаждаться им единолично и не ревновать к другой женщине.

Я считаю, что жена сама виновата, что не доглядела за мужем. Каждый сам за себя, да! Если он станет моим мужем, я буду из кожи вон лезть, чтобы он никуда не ушел. А она, видимо, не очень-то старается!

Собираюсь ей позвонить или написать, потому что он столько про нее неприятного рассказал. Думаю, если она узнает, точно уйдет.