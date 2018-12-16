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Прошу совета: говорить ли матери об измене отца? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Долгий путь домой"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я живу вместе с родителями. Недавно узнала, что отец изменяет маме, причем уже несколько месяцев. Сначала не поверила, но не смогла удержаться и залезла в телефон к отцу, все подтвердилось.
В итоге вызвала его на разговор. Он не стал отказываться, признался, что у него есть другая, но говорит, что не хочет бросать маму и разрушать семью. При этом он не обещает, что бросит эту женщину (она всего на четыре года старше меня), говорит только, что маме будет больно и не надо ее расстраивать.
Да, я знаю, что мама будет страдать, но я мучаюсь, что тоже, получается, участвую в этом обмане. И мне кажется, отец хочет скрыть измену не из-за того, что думает о маме, а потому что имущество придется делить поровну, а это и квартира, и дача, все общее. А моя мама не из тех, кто прощает измену. Что мне делать?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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