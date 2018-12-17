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Прошу совета: хочу соблазнить его на корпоративе 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне очень нравится коллега. Девчонки, с которыми хожу обедать, говорят, что он ко мне не равнодушен, но такой скромный, что еще не скоро решится на первый шаг, а может, и не решится. Я и сама замечаю его внимание, мы постоянно с ним пересекаемся, то в столовой, то у принтера, то у кофейного автомата или в лифте. Он смотрит на меня явно со значением, но молчит, а я не знаю, как реагировать. Обоим неловко. Впереди новогодний корпоратив, и я в раздумьях, может быть, непринужденная обстановка сделает свое дело, хочу его соблазнить, но стоит ли связываться с таким нерешительным? С подругами советоваться не хочу, они точно будут подначивать.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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