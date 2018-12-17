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Прошу совета: обозвал доступной из-за фото в душе 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы встречаемся пару месяцев, а он уже вовсю диктует условия. У меня много друзей и знакомых, причем в разных странах, я активно общаюсь в соцсетях, публикую много фотографий. В общем, с телефоном я не расстаюсь, мне важно быть на связи. А вот у моего молодого человека иное мнение, он не любит быть на виду и удивлялся, как это так я всю свою жизнь выставляю напоказ. Я отшучивалась, он успокаивался. Но дело дошло до оскорблений. На днях я решила рассказать в соцсетях об очень классном масле для душа и, конечно, сделала фото в душе. Ничего не приличного, просто открытые плечи и полотенце на голове, но этот кадр просто вывел моего парня из себя, он назвал меня легкодоступной и больше не пишет. Я обиделась, конечно, но сейчас обида проходит, хочу его увидеть, но не знаю, как написать. Извиняться не хочется, ведь это он должен просить прощения.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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