Прошу совета: влюбилась в брата мужа

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Стыдно самой себе даже в этом признаваться, но, кажется, я хотела бы семью не с моим нынешним мужем, а его братом. Понять не могу, как твкое сложилось и что перевернулось в моем сознании. Всю жизнь, сколько его знаю, он меня раздражал. Ни внешне, ни внутренне ни на секунду не казался мне привлекательным. А сейчас будто что-то перевернулось внутри —стараюсь не пропускать их встречи с мужем, лишь бы увидеть его, напредставляла себе в голове кучу всего и витаю в этих облаках. А супруг совсем неинтересен. Как же мне теперь быть? Брат неженатый… Может, мы могли бы стать любовниками…