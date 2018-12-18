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Прошу совета: как убедить мужа взять ипотеку 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Совсем скоро я рожу. Мы живем в съемной двушке с тетей мужа. Пока я не работаю в офисе, стараюсь как-то заработать лишнюю копейку, дабы помочь супругу, делаю маникюр.
Логично, что я мечтаю переехать в собственное жилье в ближайшем будущем. До рождения ребенка уже не успеть, но хотя бы в течение года. А муж наотрез отказывается брать ипотеку. Другой возможности, конечно, нет. Он все думает, что сами накопим всю сумму. Мол, пусть лучше позже, зато без долгов. Но это же когда позже? Когда дочку замуж выдадим уже? Не знаю, какие еще найти доводы. За съемную ему, значит, не жалко денег, а за свою столько же в месяц платить — это страшно.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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