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Прошу совета: муж хочет, чтобы я увеличила грудь 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы с мужем живем вместе третий год. У него всегда был сложный характер, в плохом настроении может сказать все, что угодно, быть грубым. Но такого я от него не ожидала. Недавно обсуждали вместе общую знакомую, ее фото в соцсетях, она постоянно с собой что-то делает. И муж вдруг заметил, что не видит ничего такого, если женщина исправляет свои недостатки. И без перехода добавил, что мне, например, не мешало бы увеличить грудь.
Я всегда была худой, и формами никогда не отличалась. Но раньше таких претензий не слышала, хотя знаю, что до меня муж встречался с фигуристой девушкой. Я не стала ссориться, хотя было обидно, но он снова намекнул, что стоит подумать над его предложением. Согласен оплатить, будет как бы мне подарок. Но меня мои размеры устраивают! Теперь я на нервах и не знаю, что делать. Ужасно боюсь врачей и операций, не люблю больницы. Но может, стоит к нему прислушаться?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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