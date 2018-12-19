Прошу совета: муж хочет, чтобы я увеличила грудь

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы с мужем живем вместе третий год. У него всегда был сложный характер, в плохом настроении может сказать все, что угодно, быть грубым. Но такого я от него не ожидала. Недавно обсуждали вместе общую знакомую, ее фото в соцсетях, она постоянно с собой что-то делает. И муж вдруг заметил, что не видит ничего такого, если женщина исправляет свои недостатки. И без перехода добавил, что мне, например, не мешало бы увеличить грудь.

Я всегда была худой, и формами никогда не отличалась. Но раньше таких претензий не слышала, хотя знаю, что до меня муж встречался с фигуристой девушкой. Я не стала ссориться, хотя было обидно, но он снова намекнул, что стоит подумать над его предложением. Согласен оплатить, будет как бы мне подарок. Но меня мои размеры устраивают! Теперь я на нервах и не знаю, что делать. Ужасно боюсь врачей и операций, не люблю больницы. Но может, стоит к нему прислушаться?