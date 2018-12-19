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Прошу совета: меня шантажирует родная мать 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Моя родная мать с самого детства ставит мне ультиматумы: не получишь пятерку — останешься без ужина. Порвала на прогулке одежду — на выходных сиди дома. Сейчас я выросла, но от маминого влияния, похоже, так и не смогла избавиться.
Я из обеспеченной семьи, живу отдельно, но родители меня содержат, так как сама зарабатываю очень скромную сумму. Какое-то время назад заговорили о наследстве. Родители хотели разделить все между мной и моей родной сестрой, но вмешалась мама.
Видимо, пытаясь "наладить" мою личную жизнь, она поставила очередной ультиматум: если я не выйду замуж, то она заставит отца вычеркнуть меня из завещания. Спутника жизни я нашла, хотя выслужиться перед матерью задачи не было. Теперь же она мне грозит, что лишит наследства, если не рожу ей внука.
Чувствую себя куклой, которой вертят, как хотят…
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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