Прошу совета: меня шантажирует родная мать

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Моя родная мать с самого детства ставит мне ультиматумы: не получишь пятерку — останешься без ужина. Порвала на прогулке одежду — на выходных сиди дома. Сейчас я выросла, но от маминого влияния, похоже, так и не смогла избавиться.

Я из обеспеченной семьи, живу отдельно, но родители меня содержат, так как сама зарабатываю очень скромную сумму. Какое-то время назад заговорили о наследстве. Родители хотели разделить все между мной и моей родной сестрой, но вмешалась мама.

Видимо, пытаясь "наладить" мою личную жизнь, она поставила очередной ультиматум: если я не выйду замуж, то она заставит отца вычеркнуть меня из завещания. Спутника жизни я нашла, хотя выслужиться перед матерью задачи не было. Теперь же она мне грозит, что лишит наследства, если не рожу ей внука.

Чувствую себя куклой, которой вертят, как хотят…