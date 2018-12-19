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Прошу совета: муж хочет продать мою квартиру 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 30 лет, и к своим 30 годам я смогла заработать на однокомнатную квартиру в Подмосковье. Было очень тяжело, работать приходилось на двух работах, отказывала себе во всем, но ипотеку погасила досрочно, сделала ремонт и была счастлива до небес. И вот мой муж собирается мою квартиру продавать. Ну как муж, пока мы только планируем съезжаться, заявление еще не подали даже. Но он уже распоряжается. Сейчас он живет в двушке, которая ему досталась от бабушки, соответственно, там и ремонт "бабушкин", и мебель. Я планировала, что мы обоснуемся у него, а мою квартиру будем сдавать, деньги, конечно, — в общий бюджет. Но ему тесно в "двушке", он говорит, что думает о будущем наших детей, ведь их должно быть двое и чтобы у каждого по комнате. Мне не хочется расставаться с квартирой, и кажется, более разумным и выгодным ее сдавать, а на новую зарабатывать вместе. Но муж настаивает на своем, и его мама тоже поддерживает его. Если мы разведемся, то я останусь ни с чем.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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