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Прошу совета: живу с нелегалом в вечном страхе 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
По понятным причинам я не стану раскрывать подробностей нашей истории, лишь хочу попросить совета. Или даже просто высказать наконец наболевшее. Я влюбилась в своего избранника лет 6 назад. Долго наши отношения были "интернетными", а потом он приехал в страну на несколько недель, а уезжать не стал — так нам было хорошо вместе. И вот уже несколько лет я живу с любимым человеком, но в вечном страхе, что его арестуют и депортируют. Эта жизнь — не жизнь вовсе. Но по-другому никак не получается, есть свои нюансы и куча преград…
Я люблю его, хочу с ним состариться, иметь внуков, но мы даже семью официально создать не можем. Понимаю, что у нас нет будущего совсем, но принимать это не хочу. Как мне быть?
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