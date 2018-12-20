Прошу совета: «Я девочка, я не должна работать!»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Никак не могу понять, как живут все эти люди, которые убеждены, что мои принципы неверны. Да, я считаю, что мужчина должен полностью обеспечивать свою девушку. И для того, чтобы я не работала, мне необязательно бежать рожать троих! Что за правила такие, кто их придумал? Это нормально, что я дарю мужу любовь, ласку и заботу, а он приносит деньги. На какие же "шиши", спрашивается, мне тогда создавать, например, уют в доме для него же? И когда, если мне пришлось бы ходить на работу вдруг?

А те, кто считает мои взгляды странными, видимо просто не заслужили того, чтобы их мужья их обеспечивали, вот и не знают, что так вообще-то и должно быть.

Жаль только, что и некоторые мужчины уверены, что женщина должна работать. Порой не могу подобрать нужных слов, чтобы объяснить, что это неверно. Или, может, такого мужика просто сразу гнать подальше?