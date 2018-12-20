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Прошу совета: «Я девочка, я не должна работать!» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Никак не могу понять, как живут все эти люди, которые убеждены, что мои принципы неверны. Да, я считаю, что мужчина должен полностью обеспечивать свою девушку. И для того, чтобы я не работала, мне необязательно бежать рожать троих! Что за правила такие, кто их придумал? Это нормально, что я дарю мужу любовь, ласку и заботу, а он приносит деньги. На какие же "шиши", спрашивается, мне тогда создавать, например, уют в доме для него же? И когда, если мне пришлось бы ходить на работу вдруг?
А те, кто считает мои взгляды странными, видимо просто не заслужили того, чтобы их мужья их обеспечивали, вот и не знают, что так вообще-то и должно быть.
Жаль только, что и некоторые мужчины уверены, что женщина должна работать. Порой не могу подобрать нужных слов, чтобы объяснить, что это неверно. Или, может, такого мужика просто сразу гнать подальше?
Женский форум696
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