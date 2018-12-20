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Наболело: устала угождать мужчинам 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Glaмұр для дур"
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Как же надоел этот патриархальный уклад во всем! Куда ни посмотри — везде советы о том, что надеть, как накраситься, причесаться и в целом выглядеть так, чтобы подчеркнуть, видите ли, свои достоинства. А все для чего? Чтобы усладить взор своего мужчины. Все журналы пестрят статьями, что приготовить и в чем встречать мужа с работы. На форумах женщины наперебой рассказывают, как пытаются удивить мужа в спальне и удержать его при себе.
А как насчет моего собственного мнения? Все это похоже на какое-то служение хозяину, вот что я думаю.
Сейчас я уже взрослая состоявшаяся женщина, но будучи молодой и неопытной, сама тоже грешила тем, что пыталась угодить своим избранникам. Все, баста! Надоело! Одеваюсь, как хочу. Ем, что хочу. Вешу, сколько хочу. Только лишь для себя любимой выбираю белье в магазине.
Женщины, любите себя. И тогда вас полюбит достойный мужчина.
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