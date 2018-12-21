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Наболело: «Одиночество — божий дар, а не наказание» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.
Много лет я «включала голову» только на работе. Там это было необходимо. Дома всё шло по наезженной колее, как у всех. Стирка, уборка, готовка, дети, муж. Ну и о себе, любимой, думала в ракурсе мнения мужа. Понравится? Не понравится?
Девять лет назад овдовела, прожив с мужем четверть века. Дети выросли и разъехались. Муж мой был неплохим, но, если бы возможно было вернуть время вспять, обладая моим нынешним опытом и разумом, замуж не вышла бы вовсе. У нас всё, и внутренняя политика, и общественный уклад — патриархальны, всё направлено на подчинённое, второстепенное положение женщины, особенно замужней. Меня такой расклад не устраивает.
Я вдова. Пользуюсь вниманием своих ровесников и мужчин постарше. Неоднократно получала предложения о повторном замужестве. Но я даже представить себе не могу, что в моей квартирке появится кто-то чужой, пусть даже очень симпатичный мне человек. Знаем, плавали. В моём случае одиночество — божий дар, а не наказание.
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