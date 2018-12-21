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Прошу совета: свекровь отказалась прописывать внучку 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Моя любимая свекровь"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы в браке четыре года, недавно стали родителями замечательной малышки. Снимаем квартиру в том же районе, где живут родители мужа. Я с самого начала старалась не конфликтовать с его мамой, проявлять уважение, мне казалось, что у нас хорошие отношения. Свекровь очень ждала внучку, она у них первая и пока единственная. У мужа есть еще младшая сестра, но она пока не собирается заводить семью. Мои родители живут в другом городе, папа болеет, мама не может ко мне часто приезжать, потому что папе нужен уход. И свекровь действительно приходила помогать, за что я ей благодарна.
Мы нашли очень хороший садик для дочки в нашем районе, так как я не планирую сидеть дома, одной зарплаты нам не хватает. Но встал вопрос прописки. Хозяин нашей нынешней квартиры отказал даже во временной регистрации, но менять жилье нам сейчас некогда, все остальные условия устраивают.
Мы попросили родителей мужа прописать внучку у них. Я даже не подумала, что возникнут проблемы, ведь прописка сейчас не влияет на собственность, но свекровь сразу отказала, и предложила уговорить хозяина квартиры или сменить квартиру. Мне очень обидно, получается, она считает брак своего сына временным? При этом утверждает, что внучку любит. Почему она так поступает?
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