Прошу совета: не хочу жить с мужем в провинции

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мое детство и юность прошли в Москве, и хотя я бывала в других городах, никогда не представляла себе, как можно жить где-то еще. У меня здесь и родственники, и куча друзей, и, конечно, я привыкла к определенным удобствам и развлечениям — театры, выставки, концерты, клубы. Два года назад я вышла замуж, муж сам из Подмосковья. Он быстро делал карьеру в очень солидной компании, и наконец ему предложили возглавить филиал предприятия на Дальнем Востоке. Условия нормальные: служебные квартира и машина, приличная зарплата даже по меркам столицы, а в провинции это бешеные деньги, муж шутил, что будем там жить как миллионеры.

Сначала он поехал один, чтобы осмотреться на месте. Через пару месяцев вернулся, с восторгом описывал и природу, и людей, и климат. Потом мы поехали туда вместе, я взяла отпуск на работе. Да, бытовые условия оказались нормальные, люди в окружении мужа тоже, но город не произвел на меня впечатления. Муж говорил, что это всего на год-полтора, и мы вернемся в Москву. Несмотря на сомнения, я все же уволилась с прежней работы и переехала. Уже через три месяца я буквально лезла на стенку.

Нет, конечно, здесь есть и магазины, и кинотеатр, но после Москвы — никакого сравнения. По выходным муж ездит на рыбалку с коллегами, ходит в тренажерку, к нему здесь отношение очень угодливое, он же начальник, но мне заняться нечем. Да, нас приглашают в гости, но по сути это обычное застолье с выпивкой. И все. Я ужасно тосковала, меня утешало только, что мы вернемся. Даже новость о беременности не так порадовала, хотя ребенка мы хотели.