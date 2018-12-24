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Прошу совета: хранить ли невинность для избранника 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 25 лет и я девственница. Я всегда к близости относилась с большой осторожностью и мечтала, чтобы все как в сказке — единственный и на всю жизнь, "ни-ни" до свадьбы. Может, эти идеальные образы в моей голове и мешают мне найти наконец свою половинку. Все это очень здорово и романтично, но я чувствую себя изгоем среди современного общества и, что скрывать, очень хочу наконец испытать удовольствие от связи с мужчиной, но чем старше я становлюсь, тем страшнее мне становится. Оценит ли такие жертвы тот, кто станет моим мужем или все это теперь никого не интересует и наоборот стоит быть более опытной в этих вопросах?
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