Прошу совета: родители не хотят покупать мне квартиру

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я чувствую, как родители хотят поскорее от меня избавиться, с тех пор, как в прошлом году я закончила университет. Мы не бедствуем, квартира и район хорошие, а у моего жениха своей квартиры нет, да и у нас места достаточно. Я бы съехала уже от них, конечно, мне и самой будет комфортнее, когда мы будем вдвоем с любимым, но куда мне ехать? Снимать что-то не пойми где и в каком состоянии? Денег они тоже для меня жмут. Жених пока только устраивает бизнес, нужно немного подождать. Вот я и прошу купить мне квартиру, а они встают в позу, хотя знаю, что деньги есть. Отец требует, чтобы я работала сама, но где же я возьму работу такую, чтобы на квартиру хорошую накопить? Он, наверное, не понимает, что сейчас такое почти невозможно. Не ипотеку же мне брать. Уже и не знаю, какие аргументы придумать еще…