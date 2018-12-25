В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Очень недолюбливаю детей, а нужно выходить замуж. Как мне подсказывают ощущения, дети отнимают огромные душевные силы, и не будет много сил на другие вещи. Я люблю живопись и это единственное, что когда-либо доставляло радость и смысл в жизни.
Я своеобразный человек в чем-то, но в принципе не против каких-то отношений и дружбы. И мне важно, чтобы кто-то был дорогой мне. Но… чтобы я все таки была внутренне свободна и не связана сильно. Дети не вызывали симпатии никогда, просто равнодушие. Всегда была какая-то другая мечта в жизни. Как-то жалко, что не продолжишь род, но как тогда быть? Именно само ощущение что ты мать — жуткое. Не "друг", а именно "мать".