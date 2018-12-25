Прошу совета: «недолюбливаю детей, а нужно замуж»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Очень недолюбливаю детей, а нужно выходить замуж. Как мне подсказывают ощущения, дети отнимают огромные душевные силы, и не будет много сил на другие вещи. Я люблю живопись и это единственное, что когда-либо доставляло радость и смысл в жизни.