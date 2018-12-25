Прошу совета: «муж покупает мне подарки на мои же деньги»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

У моего мужа вечно нет денег. Работать работает, но как-то это не ощущается. В итоге незадолго до моего дня рождения он попросил у меня денег в долг. И очень похоже, что именно на эту сумму сделал мне подарок — сертификат на процедуру в салоне и цветы.

Потом на 8-е марта. Накануне попросил "до получки" сколько не жалко. Дала две тысячи — принес тюльпаны и конфет.

Сейчас, в преддверии Нового года, ситуация повторилась точь-в-точь: взял у меня пять тысяч рублей. Жду, что же мне принесет Дедушка Мороз?