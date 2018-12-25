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Прошу совета: «муж покупает мне подарки на мои же деньги» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
У моего мужа вечно нет денег. Работать работает, но как-то это не ощущается. В итоге незадолго до моего дня рождения он попросил у меня денег в долг. И очень похоже, что именно на эту сумму сделал мне подарок — сертификат на процедуру в салоне и цветы.
Потом на 8-е марта. Накануне попросил "до получки" сколько не жалко. Дала две тысячи — принес тюльпаны и конфет.
Сейчас, в преддверии Нового года, ситуация повторилась точь-в-точь: взял у меня пять тысяч рублей. Жду, что же мне принесет Дедушка Мороз?
Кстати, прошлый долг он так и не вернул. Как отучить мужа так делать? Может пора просто подать на развод? Или надо радоваться, ведь мог бы и вовсе ничего не дарить?
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