Прошу совета: как сказать жениху о своей ориентации

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мой парень сделал мне предложение после года знакомства, я его люблю и в его чувствах не сомневаюсь. Мы готовимся к свадьбе, все родственники и друзья в курсе, но есть проблема. Точнее, я не считаю это проблемой, но не знаю, как отреагирует мой жених.