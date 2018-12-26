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Прошу совета: как сказать жениху о своей ориентации 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Представь нас вместе"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мой парень сделал мне предложение после года знакомства, я его люблю и в его чувствах не сомневаюсь. Мы готовимся к свадьбе, все родственники и друзья в курсе, но есть проблема. Точнее, я не считаю это проблемой, но не знаю, как отреагирует мой жених.
Я никогда не была ханжой, и в юности разрешала себе эксперименты. Один из них закончился длительными отношениями с девушкой, мы даже какое-то время жили вместе, но потом расстались, без обид и претензий, и сохранили дружеские отношения до сих пор. Узнав о моей свадьбе, она обрадовалась, и я, конечно, ее пригласила. Некоторые наши общие друзья также в курсе и я боюсь, что о наших прежних отношениях узнает жених. Сейчас он знает только то, что она моя подруга юности и все. Конечно, нужно рассказать самой, но я никак могу выбрать момент. Он довольно консервативен.
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