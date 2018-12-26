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Прошу совета: завидую красоте своей дочери 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Всю свою юность я страдала от угревой сыпи и косоглазия. Потом, уже будучи взрослой, я заработала денег на косметолога. Сделала операцию на глазах, научилась подчеркивать плюсы внешности и скрывать недостатки.
Вышла замуж за того, кому понравилась. Мужа не люблю, но живем мы с ним вполне нормально — ругаемся редко. Вместе 18 лет уже.
У нас дочь-подросток. Ей 15 лет. И она — просто красавица! Видимо, взяла лучшее от наших с мужем генов. У нее идеальная кожа, прямой красивый взгляд, длинные волосы. И черты лица идеальные. Парни за ней с высунутым языком бегают, а она избалована вниманием и ведет себя с ними совершенно невыносимо.
Чувствую, как вместо гордости за красоту своей дочери, я чувствую самую черную зависть. Мне обидно, что она даже не представляет, с каким трудом другим девочкам достается то, что она так легко получила от рождения. Я вспоминаю себя в свои 15 лет: лицо в красных пятнах с россыпью прыщей. Мальчишки надо мной только издевались, об ухаживаниях и думать было нечего.
Как перестать завидовать собственной дочери? Это плохое чувство заглушает все остальные…
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