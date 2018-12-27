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Прошу совета: «Я притворяюсь в постели» 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Чего хотят женщины"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Недавно где-то прочитала, что мужчина может понять, притворяется женщина в постели или нет. Но вот мой муж за пять лет совместной жизни так и не понял, что я ни разу не получала удовольствия от секса с ним!
И дело не только в нем. По-настоящему я наслаждалась сексом только с одним-единственным мужчиной, он был на высоте, то есть, не просто совершал механические движения туда-сюда.
Недавно я подумала, что сама виновата, потому что стараюсь изображать страсть, ору на весь подъезд, что соседи жалуются. После близости мой муж всегда такой гордый собой, а я про себя смеюсь над ним. Это реально смешно, что мужчины мнят о себе, хотя в постели — полный ноль. И так не только у моего мужа, у моих бывших ухажеров и мужей подруг — то же самое.
Собираюсь рассказать мужу, но стесняюсь. Он реально в полной уверенности, что он — секс-гигант.
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