Прошу совета: «Я притворяюсь в постели»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Недавно где-то прочитала, что мужчина может понять, притворяется женщина в постели или нет. Но вот мой муж за пять лет совместной жизни так и не понял, что я ни разу не получала удовольствия от секса с ним!

И дело не только в нем. По-настоящему я наслаждалась сексом только с одним-единственным мужчиной, он был на высоте, то есть, не просто совершал механические движения туда-сюда.

Недавно я подумала, что сама виновата, потому что стараюсь изображать страсть, ору на весь подъезд, что соседи жалуются. После близости мой муж всегда такой гордый собой, а я про себя смеюсь над ним. Это реально смешно, что мужчины мнят о себе, хотя в постели — полный ноль. И так не только у моего мужа, у моих бывших ухажеров и мужей подруг — то же самое.

Собираюсь рассказать мужу, но стесняюсь. Он реально в полной уверенности, что он — секс-гигант.