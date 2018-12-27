Прошу совета: содержу второго ребенка за счет первого мужа

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

С первым мужем я развелась четыре года назад, дочка только в школу пошла. Причин было много, но постарались расстаться нормально. Бывший муж платит алименты добровольно, все его деньги тратились на дочь, я тоже зарабатывала. Дочка с отцом общается регулярно, когда у бывшего есть время. Конечно, чеки я не собирала, но вопросов со его стороны не возникало.

Два года назад у меня появился мужчина, начали встречаться. К дочке относился хорошо, строил планы на будущее, но я не торопилась, хотелось все взвесить. Поэтому вторая беременность стала шоком. Я сначала даже думала об аборте, но мужчина убедил, что надо рожать, говорил, что формальности не важны, что мы настоящая семья даже без штампа. Я родила вторую дочку, вернулась домой, но скоро стало ясно, что обещания ее отца остались обещаниями. В конце концов он трусливо сбежал, на звонки не отвечает, с прежней квартиры съехал.

Первый муж по-прежнему платит хорошие алименты, от второго ничего. Декретных не хватает. Родители стараются помогать, но у них еще мои младшие брат и сестра, помощь всем нужна. В итоге мне приходится тратить часть алиментов на второго ребенка. Да, это не очень честно, но я не представляю, как объяснить девочкам, почему у одной есть все, а у другой нет. Они же сестры!