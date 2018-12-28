Прошу совета: не хочу ухаживать за равнодушной свекровью

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы поженились в начале нулевых. Мать мужа меня сразу невзлюбила. Причем почти с порога об этом и заявила. И честно объяснила, что невесткой всегда хотела видеть дочь своей лучшей подруги, они с мужем ровесники, с детства дружат. Но романа не случилось, и мама расстроилась. Я была молодой и наивно считала, что со временем мы подружимся, мы приезжали в гости, дарили подарки, но я скоро поняла, что мне в квартире свекров (тогда еще отец мужа был жив) мне не рады. И перестала ездить.

Когда родился наш первенец, свекровь заявила, что наши дети — наши проблемы, и она нам ничего не должна. Никакого интереса к внуку не было. Ладно, хотя пришлось сложно, мы справились, на помощь пришли мои родители. Через четыре года у нас родилась дочка, история повторилась. Не могло быть и речи, чтобы, например, взять внуков к себе даже на полдня, хотя свекровь к тому времени уже была на пенсии и овдовела. Мы не навязывались, дети родной бабушкой считают мою маму, а мать мужа видели по большим праздникам.

Финансово нам тоже никто не помогал, более того, родители уговорили мужа отказаться от его доли в их квартире в пользу сестры. Но неважно, мы справились, сейчас у нас своя квартира, сын поступил на первый курс, дочка учится. За эти годы свекровь не разу не дала понять, что как-то изменила свое мнение обо мне. И хотя на все праздники и ее день рождения мы продолжали дарить подарки, в ответ я не получала ничего, кроме краткого поздравления, переданного через мужа.

Год назад у свекрови начались серьезные проблемы со здоровьем, пришлось делать операцию, плюс преклонный возраст. Теперь ей нужен постоянный уход. Ее дочь пару лет назад переехала жить в другой город, к новому мужу. По телефону она мне объяснила, что забирать мать не намерена, у них тесно, двое детей (второму 8 лет), и ее мужчина от этой перспективы не в восторге. И вообще, раз мы живем с мамой в одном городе, то нам и ухаживать. Потом начали звонить другие родственники мужа и выяснилось, что все ожидают, что ухаживать буду я.