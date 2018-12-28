Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: cтесняюсь своего тела 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я считаю себя симпатичной девушкой, я никогда не была обделена вниманием мужчин. Но обычно я заканчиваю отношения на этапе свиданий, потому что я стесняюсь своей маленькой груди. Даже если дело и доходит до постели, то я не снимаю футболку и не разрешаю смотреть на грудь.
В последних раз мои стеснения также испортили отношения с молодым человеком — все было хорошо, романтические свидания, приятное общение. Он несколько раз ночевал у меня и один раз, во время интима, он пытался залезть под футболку, но я категорически запретила это делать. Он сильно расстроился и после этого перестал мне звонить и писать.
Я хочу вернуть с ним отношения, но не понимаю, как перестать стесняться своей груди?
Женский форум
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как совместить диету и Новый год
5 вещей, которым нужно поучиться у немецких женщин1
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников2
Названо худшее шампанское13
«Хранить ли невинность для будущего избранника?»76
Видео
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
00:13
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
Звёзды
02:44
Друг рассказал о смерти Владислава Галкина
Звёзды
00:40
Сколько заработают звезды за новогодние шоу
Звёзды
00:52
«В глазах страх»: новый снимок Галкина удивил народ
Звёзды
09:56
Названо худшее шампанское
Еда
06:35
О каких проблемах расскажут волосы
Здоровье
01:00
Дочь расплакалась после рассказа матери о детстве
Дети
00:08
Пугачева в эротической позе вызвала фурор
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение