Прошу совета: cтесняюсь своего тела

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я считаю себя симпатичной девушкой, я никогда не была обделена вниманием мужчин. Но обычно я заканчиваю отношения на этапе свиданий, потому что я стесняюсь своей маленькой груди. Даже если дело и доходит до постели, то я не снимаю футболку и не разрешаю смотреть на грудь.

В последних раз мои стеснения также испортили отношения с молодым человеком — все было хорошо, романтические свидания, приятное общение. Он несколько раз ночевал у меня и один раз, во время интима, он пытался залезть под футболку, но я категорически запретила это делать. Он сильно расстроился и после этого перестал мне звонить и писать.

Я хочу вернуть с ним отношения, но не понимаю, как перестать стесняться своей груди?