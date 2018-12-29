Прошу совета: муж настаивает, чтобы я уволилась

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я работаю в фирме вот уже 12 лет. Меня все устраивает и менять работу я не планирую: график нормальный и зарплатой не обижают.

Как-то раз мой муж остался без источника заработка. Его сократили, а новое место он так и не смог найти. Я решила ему помочь и попросила старших коллег подумать, может ли он устроиться в нашу фирму. Его взяли, он уже несколько месяцев работает в другом отделе и совсем, казалось бы, обустроился. Должен бы вроде радоваться, а вместо этого говорит мне, что раз в этой фирме теперь работает и он, то я должна уйти.

Ему почему-то странно работать вместе со своей женой и он просит меня уволиться! От удивления и негодования я даже не нашлась, что ответить.