Прошу совета: мой парень меня стесняется

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы начали встречаться несколько лет назад. Тогда я была красавица и могу это утверждать без преуменьшения.

Но год назад меня положили в больницу, назначили гормональные препараты, на фоне которых фигура сильно поменялась. Из больницы выписали, здоровье я поправила. И, казалось бы, это самое главное! Но не для моего парня.

С тех пор, как я набрала около 20 килограмм, он стал избегать совместных выходов куда-либо. Не хочет брать меня в компанию к своим друзьям, про отпуск на море лишь отшутился, мол, пока старый купальник вновь не налезет, никуда не едем.