Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: мой парень меня стесняется 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы начали встречаться несколько лет назад. Тогда я была красавица и могу это утверждать без преуменьшения.
Но год назад меня положили в больницу, назначили гормональные препараты, на фоне которых фигура сильно поменялась. Из больницы выписали, здоровье я поправила. И, казалось бы, это самое главное! Но не для моего парня.
С тех пор, как я набрала около 20 килограмм, он стал избегать совместных выходов куда-либо. Не хочет брать меня в компанию к своим друзьям, про отпуск на море лишь отшутился, мол, пока старый купальник вновь не налезет, никуда не едем.
Я стараюсь вернуть свою фигуру, но пока далека от идеала. А от него вместо поддержки только едкие подколки. Как объяснить ему, чтобы он перестал едко подтрунивать над моей фигурой?
Женский форум7
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 главных тенденций 2019 года
Как все успеть к Новому году?
5 фруктов, которые стоит есть с косточками
Как правильно загадывать новогодние желания
«Муж хочет продать мою квартиру»4
Видео
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
01:01
Дану Борисову довели до отчаяния
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
00:13
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
Звёзды
10:44
Скандальные расставания 2018 года
Звёзды
04:22
Что уготовила судьба маргарите Тереховой
Звёзды
05:00
Главные ловеласы Голливуда
Звёзды
05:37
Российские звезды, родившиеся в год Свиньи
Звёзды
00:15
Ребенок в самолете возмутил пользователей Сети
Дети
02:44
Друг рассказал о смерти Владислава Галкина
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение