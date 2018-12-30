Прошу совета: родители любимого сводят его с другой

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы вместе уже пять лет, не женаты, да я и не вижу особой разницы, есть штамп в паспорте или нет. Отношения наши всегда были прекрасными, никаких ссор, обид друг на друга, жили душа в душу… Но в последнее время все изменилось. Стали как кошка с собакой: постоянно скандалим на ровном месте. На мой взгляд причина в том, что его родители переехали и стали нашими соседями.

У нас с ними никогда не было конфликтов, но и поддержки от них я не получала. И теперь в любой конфликтной ситуации они принимают сторону мужа (конечно, он же их сын!). Более того, чуть что, предлагают ему переехать к ним.

А недавно к ним в гости приехала подруга свекрови с дочерью. И вот эту юную даму "сплавили" на моего мужчину: город показать, по театрам поводить. Чувствую, что его просто сводят с этой девушкой. Дима, конечно, все отрицает и оправдывает родителей, но все больше времени проводит у них дома. А когда возвращается, мы постоянно ссоримся. Надоело жить, как на вулкане. Не понимаю, что происходит…