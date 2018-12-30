Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: родители любимого сводят его с другой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы вместе уже пять лет, не женаты, да я и не вижу особой разницы, есть штамп в паспорте или нет. Отношения наши всегда были прекрасными, никаких ссор, обид друг на друга, жили душа в душу… Но в последнее время все изменилось. Стали как кошка с собакой: постоянно скандалим на ровном месте. На мой взгляд причина в том, что его родители переехали и стали нашими соседями.
У нас с ними никогда не было конфликтов, но и поддержки от них я не получала. И теперь в любой конфликтной ситуации они принимают сторону мужа (конечно, он же их сын!). Более того, чуть что, предлагают ему переехать к ним.
А недавно к ним в гости приехала подруга свекрови с дочерью. И вот эту юную даму "сплавили" на моего мужчину: город показать, по театрам поводить. Чувствую, что его просто сводят с этой девушкой. Дима, конечно, все отрицает и оправдывает родителей, но все больше времени проводит у них дома. А когда возвращается, мы постоянно ссоримся. Надоело жить, как на вулкане. Не понимаю, что происходит…
Женский форум
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что загадать знакам зодиака под бой курантов
Как выглядеть свежо несмотря на долгие праздники
Как носить сексуальную одежду
Обыденные вещи, которые возбуждают мужчин63
3 шага, чтобы разорвать больные отношения3
Видео
05:13
Три брака Ирины Алферовой
Звёзды
04:48
Самые богатые дети планеты
Дети
01:00
Дети Галкина и Пугачевой готовятся к Новому году
Звёзды
01:12
Навка откровенно рассказала о разводе
Звёзды
01:01
Дану Борисову довели до отчаяния
Звёзды
01:26
Боярский признался в любви к Барбаре Брыльске
Звёзды
00:54
Поклонники размазали Бузову за «бабушкин» образ
Звёзды
04:52
Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев
Другое
00:40
Ирина Шейк поразила поклонников мужскими трусами
Звёзды Другое
00:13
Образ Валерии для похода в театр покорил поклонников
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение