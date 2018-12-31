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Прошу совета: муж запрещает детям отмечать Новый год 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я выросла в дружной семье, мы отмечали буквально все праздники, а если повода собраться не было, то родители просто придумывали его и приглашали гостей. Когда я была маленькой, больше дня рождения я ждала Новый год, я не знаю, как маме с папой это удавалось, но для нас с братом они устраивали настоящее чудо. Мы писали письма Деду Морозу и сами готовили для него подарочки, обязательно украшали дом, причем большинство украшений делали своими руками, сейчас я все то же самое хочу сделать и для своих детей, но муж запрещает! В его семье было не принято отмечать что бы то ни было: ни дни рождения, ни Новый год, про 8 марта и 23 февраля вообще молчу. Муж говорит, что это все пустая трата времени и денег, гораздо лучше для здоровья пораньше лечь спать. В чем-то он прав, конечно, но так хочется подарить детям вот это ощущение, что вот-вот произойдет чудо. А как его переубедить не знаю.
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