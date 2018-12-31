Прошу совета: не хочу тратиться на подарки родне

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Каждый раз одна и та же история: крутишься как белка в колесе, зарабатываешь изо всех сил, а в конце года, носишься как та же белочка по магазинам, чтобы купить подарки родным и друзьям. Плохое и ненужное дарить не хочется, а хорошие подарки стоят безумно дорого. В этом году я решила плюнуть на все и сделать подарок себе — еду на неделю в теплую страну, буду валяться на пляже и больше ничего не делать. Уже готовлюсь выслушать кучу упреков, но пока не могу придумать, как реагировать. Уйти в несознанку или все же попробовать объяснить им, что просто устала?