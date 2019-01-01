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Прошу совета: муж дарит дорогие, но бесполезные подарки 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Наверное, меня осудят, но не могу не поделиться. Мой муж обожает делать мне сюрпризы, а я их терпеть не могу. Люблю, чтобы я все заранее знала, ко всему была подготовлена. Но самое главное, что практически ничего из того, что он мне дарит, мне совершенно не нравится и не подходит. Я так страдаю из-за этих ненужных подарков! Зачем он тратит на это деньги?
В начале декабря у меня был день рождения, я получила корзину экзотических фруктов и сертификат в спа. Вроде, необычный и дорогой подарок, но мне все не то! Лучше бы подарил бутылку шампанского и билеты в театр. При этом я думаю, если бы он мне подарил именно это, я бы все равно была недовольна. Просто я уже от него не жду подходящих подарков, вот и все!
На новый год получила сертификат на шопинг, но не в тот магазин, который мне нравится! Кажется, что я "зажралась", но что, ни у кого нет такой проблемы? Ведь есть же люди, которые не умеют делать подарки? Может, нужно им как-то намекнуть?
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