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Прошу совета: муж выгоняет из дома при ссорах 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я студентка, а мой муж старше меня на 7 лет. Так сложилось, что муж обеспечивает меня полностью, я считаю, что это нормально! Мы женаты уже полгода, но мы очень часто ссоримся и при любой возможности он говорит, чтобы я собирала свои вещи и уходила. Один раз он даже посмел заявить: «Выкину тебя, как бомжа».
Отмечу, что квартира у нас съемная, а ссориться начали из-за его родителей, когда они приехали к нам погостить на пару месяцев. Я его очень люблю, но после этих ссор начинаю сомневаться. Я не могу быть в нем уверена, ведь если он уже хотел меня выставить, значит когда-нибудь он все же это сможет сделать. Пора становиться самостоятельной? Я, честно говоря, не знаю, что мне делать.
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