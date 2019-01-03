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Прошу совета: муж дарит мне ненужную утварь 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы с мужем неплохо ладим, мелкие ссоры бывают, но ничего серьезного. Но как только дело доходит до подарков, то это просто "тушите свет"!
На все дни рождения, 8 марта и Новый год он дарит мне кухонную утварь или набор бытовых средств. На один из праздников мне преподнесли расписной половник, фартук и скатерть. На другой — набор коробок и баночек для бытовой химии. Уже была вешалка, средство для выведения пятен, набор спреев для ухода за обувью.
Сам он себе покупает настоящие подарки — книги, игры, нужные и необычные вещи.
Говорить с ним пробовала. Кивает, говорит, что понял, а затем я открываю очередной "нужный" подарок. Вот и теперь на новый год он подарил мне набор новых фильтров для воды и разноцветные емкости для льда. А что, говорит, красивые же.
Не могу больше так, но и для развода причина какая-то получается странная.
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